МанСити - рекордсмен по привлечению легионеров. Футбол

Согласно данным исследовательского центра CIES Football Observatory, "Манчестер Сити" - клуб среди пятерки самых богатых и лучших футбольных лиг Европы, который привлек больше всего игроков с гражданством из-за пределов лиги, в которой они выступают.

Лаборатория, которая находится в Университете Невшатель (Швейцария), провела аналогичное исследование по трансферам лучших команд первых пяти лиг рейтинга УЕФА. "Манчестер Сити" провел 17 из 22 трансферов игроков из-за пределов Премьер-лиги, или 77,3%. На противоположном полюсе находится "Атлетик" (Бильбао) только с одним легионером - Аймериком Лапортом, который также является баском, но из Франции.

Две трети игроков из первой шестерки команд являются легионерами. Вторым "космополитичным" футбольным клубом является "Челси" с 16 импортными игроками из 21, "Лацио" - третий с 17 из 23. Далее идут "Севилья" - с 19 из 27, "Ред Булл Лейпциг" - 15 из 22, и на шестой позиции - "Пари-Сен-Жермен" и "Удинезе" с 16 внешними трансферами из 24 человек в составе.

В общей сложности, по меньшей мере, в 29 командах не менее 50% внешних пополнений. Этот фактор, ожидаемо, больше всего заметен в английской Премьер-лиге. При этом, может быть, это звучит странно, но такие команды, как "Ливерпуль", "Реал", "Наполи", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Тоттенхэм", приобретали меньше 50% легионерами.


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