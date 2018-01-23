ПСЖ не нарушает финансовый фейр-плей, но должен продать игроков за 70 миллионов. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обнаружил нарушений финансового фейр-плей у "Пари-Сен-Жермен" в отношении трансферов Неймара и Килиана Мбаппе, сообщает издание "Экип". Кроме того, в решении говорится, что УЕФА не будет принимать санкций в отношении парижского гранда, если он до 30 июня этого года продаст игроков на сумму не менее 70 миллионов евро.

Если это произойдет, то ПСЖ может быть спокоен, что он не нарушил правила "честной игры". Летом прошлого года парижане заплатили "Барселоне" за бразильца Неймара 222 миллиона евро, а Мбаппе перешел из "Монако" на правах аренды. Сумма выкупа молодого французского таланта составляет 180 миллионов.

В текущем сезоне столичный гранд набрал 56 очков в 22 играх и опережают на восемь очков ближайшего преследователя "Лион", которому проиграл в воскресенье (1:2).