Сборную Украины провели на Олимпиаду в Пхенчхане

Украинские спортсмены завоевали 32 лицензии.

Сборную Украины провели на Олимпиаду в Пхенчхане
Фото: sportarena.com

В зале Национальной филармонии Украины в Киеве во вторник, 23 января, состоялась церемония проводов украинских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, пишет издание "Спортарена".

На мероприятии презентовали новую форму сборной. Комплекты выполнены в традиционных украинских цветах.

На предстоящую Олимпиаду украинские спортсмены завоевали 32 лицензии: 11 в биатлоне, 5 в санном спорте, 4 в лыжных гонках, 4 в фигурном катании, 3 во фристайле, 2 в горных лыжах, по 1 в скелетоне, сноуборде и лыжном двоеборье. Их количество может немного увеличиться в ближайшие дни.

Министерство молодежи и спорта Украины сохранило для спортсменов призовые на уровне Олимпиады-2016 в Лондоне. Обладатели золота получат 125 тысяч долларов, серебра – 80 тысяч, а бронзы – 55 тысяч.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Около 2500 спортсменов из 94 стран мира разыграют 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В скандальном Лазурном дерби с дублем Балотелли - ничья. ФутболВ скандальном Лазурном дерби с дублем Балотелли - ничья. Футбол
Вилья: Сделаю все необходимое, чтобы поехать на ЧМ-2018Вилья: Сделаю все необходимое, чтобы поехать на ЧМ-2018
Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. ФутболКубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Марсель и Кан в концовках одерживают победыМарсель и Кан в концовках одерживают победы
Блок рекламы


Похожие новости
Футзальная сборная Украины готовится к Евро-2018Футзальная сборная Украины готовится к Евро-2018
Чемпионат Украины: Когда и праздник не в радость (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Когда и праздник не в радость (ВИДЕО)  
Украина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистовУкраина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистов
Комиссия МОК сократила на 111 человек список атлетов РоSSии на ОлимпиадуКомиссия МОК сократила на 111 человек список атлетов РоSSии на Олимпиаду
Спортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в ПхенчханеСпортсмены КНДР выступят в четырех видах спорта в Пхенчхане
Украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимнюю ОлимпиадуУкраинские спортсмены получили 21 лицензию на зимнюю Олимпиаду
Северная и Южная Кореи откроют Олимпиаду-2018 под единым флагомСеверная и Южная Кореи откроют Олимпиаду-2018 под единым флагом
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка УкраиныСостоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины
Ризатдинова: думаю поехать в Корею и поболеть за нашу сборнуюРизатдинова: думаю поехать в Корею и поболеть за нашу сборную
Сборная Украины U-17 начинает подготовку к элит-раунду Евро. ФутболСборная Украины U-17 начинает подготовку к элит-раунду Евро. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости