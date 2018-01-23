Сборную Украины провели на Олимпиаду в Пхенчхане

Украинские спортсмены завоевали 32 лицензии.

Фото: sportarena.com

В зале Национальной филармонии Украины в Киеве во вторник, 23 января, состоялась церемония проводов украинских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, пишет издание "Спортарена".

На мероприятии презентовали новую форму сборной. Комплекты выполнены в традиционных украинских цветах.

На предстоящую Олимпиаду украинские спортсмены завоевали 32 лицензии: 11 в биатлоне, 5 в санном спорте, 4 в лыжных гонках, 4 в фигурном катании, 3 во фристайле, 2 в горных лыжах, по 1 в скелетоне, сноуборде и лыжном двоеборье. Их количество может немного увеличиться в ближайшие дни.

Министерство молодежи и спорта Украины сохранило для спортсменов призовые на уровне Олимпиады-2016 в Лондоне. Обладатели золота получат 125 тысяч долларов, серебра – 80 тысяч, а бронзы – 55 тысяч.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Около 2500 спортсменов из 94 стран мира разыграют 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах.