Агент разбил стулом стекло, требуя отпустить игрока из Милана. Футбол
Агент Густаво Гомеса бросил стул и разбил стеклянное окно в ходе напряженных переговоров с представителями "Милана", сообщает аргентинская пресса.
Защитник сборной Парагвая горит желанием перейти в "Бока Хуниорс" в этом месяце, но переговоры идут медленно, а стороны никак не могут сойтись в цене.
"Бока" хочет арендовать игрока с возможностью выкупа в конце сезона, но россонери настаивают на продаже, оценив футболиста в 7 миллионов евро.
По информации TyC Sports, агент Аугусто Параха накануне провел "горячую" встречу со спортивным директором "Милана" Массимилиано Мирабелли. Сообщается, что представитель футболиста так был раздосадован, что бросил стул, разбив окно.
Напомним, что в "Милан" Гомес перешел в августе 2016 года на правах годичной аренды с обязательным выкупом за 8,5 миллионов евро.
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