Коста выбыл на полторы недели. Футбол

Нападающий "Атлетико" Диего Коста не поможет "матрасникам" в течение ближайших 10 дней. Испанец получил травму подколенного сухожилия в субботнем поединке с "Жироной".

Как сообщает испанская пресса, Коста пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании с "Севильей" в середине недели, а также не сыграет поединке Ла Лиги с "Лас-Пальмас".

Напомним, что Коста не смог доиграть матч с "Жироной", покинув поле на 61-й минуте встречи. На следующий день 29-летнему футболисту были проведены тесты, которые выявили повреждение. В пяти сыгранных за "Атлетико" матчах Коста забил три мяча.

Ранее Коста уже пропустил матч из-за красной карточки, полученной в первом после возвращения поединке с "Хетафе" в начале этого месяца.