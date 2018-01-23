НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Дуайта Ховарда (Шарлотт Хорнетс), Джона Коллинса (Атланта Хоукс), Дарио Шарича (Филадельфия 76), Мэйсона Пламли (Денвер Наггетс), Эрика Бледсо (Милуоки Бакс), Уилсона Чендлера (Денвер Наггетс), Джарелла Мартина (Мемфис Гриззлис), Максимилиана Клебера (Даллас Маверикс), Демаркуса Казинса и Энтони Дэвиса (оба - Нью-Орлеан Пеликанс) и Денниса Смита (Даллас Маверикс).

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации были состоялись четыре матча регулярного чемпионата.

"Шарлотт" - "Сакраменто" - 112:107 (35:33, 32:22, 25:20, 10:32)
"Атланта" - "Юта" - 104:90 (19:20, 23:21, 32:22, 30:27)
"Хьюстон" - "Майами" - 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22)
"Мемфис" - "Филадельфия" - 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)
"Милуоки" - "Финикс" - 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26)
"Нью-Орлеан" - "Чикаго" - 132:128 ОТ (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 18:14)
"Даллас" - "Вашингтон" - 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)
"Денвер" - "Портленд" - 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)
"Клипперс" - "Миннесота" - 118:126 (26:30, 31:31, 33:31, 28:34).


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