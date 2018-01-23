Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ. Футбол

Лидер атак ПСЖ Неймар может пропустить завтрашний матч Кубка Франции против "Генгама". По информации Le Parisien, 25-летний футболист сетует на повреждение бедра, хотя травма считается лёгкой и не должна помешать звёздному бразильцу выйти на поле.

Впрочем, Неймар не хотел бы рисковать перед грядущей Лигой чемпионов - уже в феврале французский гранд встретится с "Реалом". Кроме того, форвард затаил обиду на фанатов ПСЖ, которые освистали игрока во время последней игры с "Дижоном" (8:0).

Напомним, представитель "селесао" не дал Кавани пробить пенальти, который мог бы позволить Эдинсону стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Трибуны "Парк де Пренс" заступились за уругвайца: болельщики скандировали его фамилию, а также отметились неодобрительным гулом в адрес Неймара.