Жданов: хотя бы одна медаль на Олимпиаде будет успехом для нашей сборной

"У нас серьезные надежды и мы будем болеть за наших биатлонисток"

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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов считает, что если украинская сборная на предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане заработает хотя бы одну медаль, это можно будет расценивать как успешное выступление.

"Я думаю, что у нас есть серьезные надежды и мы будем болеть за наших биатлонисток. Возможно, мы возьмем какие-то медали, например, еще во фристайле. Но хотя бы одна медаль будет успехом для нашей сборной, это объективный показатель", - заявил Жданов в эфире "Эспрессо".

Он сообщил, что Украина получила 32 лицензии на Олимпиаду.

Напомним, что на сочинской Олимпиаде в 2014 году сборная Украины завоевала "золото" (женская сборная, биатлон, эстафета) и "бронзу" (Вита Семеренко, биатлон, спринт 7,5 км). В Турине в 2006 году было две "бронзы" (Лилия Ефремова, биатлон, спринт 7,5 км; Елена Грушина и Руслан Гончаров, фигурное катание). Олимпиады в 2002 и 2010 годах завершились без медалей для украинцев.