Президент Зирки: Не вижу смысла ехать на сборы за границу. Футбол

Президент «Зирки» Максим Березкин рассказал о финансовой ситуации в клубе и невыплате зарплат.

- Почему «Зирка» не поехала на сборы за границу?

– Сборы – это процесс, направленный на подготовку к чемпионату. У нас они проходят в Кропивницком, послезавтра команда поедет в Никополь. На сегодняшний момент я не вижу смысла ехать за границу на сборы. И с нашей инфраструктурой можно хорошо подготовиться ко второй половине чемпионата.

- Много информации, что в «Зирке» задержка по выплате зарплат. Как этот вопрос будет решаться?

– Не буду скрывать, что у нас есть задержка по зарплате в три месяца. На протяжении двух недель мы начнем гасить долги, и они будут закрыты. Долги будем закрывать постепенно. На этой неделе закроем за октябрь. На следующей неделе закроем долги до нового года. Перед началом чемпионата команда будет без задолженностей.

- В кулуарах говорят, что вы хотите продать клуб. Вы дальше хотите заниматься футболом?

– Я занимаюсь футболом. А вообще в этом мире практически все продается и покупается. Если будет хорошее предложение по продаже клуба, то я буду готов его рассмотреть. Но глобально пока ничего не меняется.

- Приход в «Зирку» сразу нескольких французских футболистов оправдал себя?

– Я считаю, что любой вектор, направленный на движение вперед, правильный. Неправильно топтаться на месте. Приход французских игроков – это точно не движение назад, – сказал Березкин.


Terrikon со ссылкой на Tribuna.com


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