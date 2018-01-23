Президент Зирки: Не вижу смысла ехать на сборы за границу. Футбол
Президент «Зирки» Максим Березкин рассказал о финансовой ситуации в клубе и невыплате зарплат.
- Почему «Зирка» не поехала на сборы за границу?
– Сборы – это процесс, направленный на подготовку к чемпионату. У нас они проходят в Кропивницком, послезавтра команда поедет в Никополь. На сегодняшний момент я не вижу смысла ехать за границу на сборы. И с нашей инфраструктурой можно хорошо подготовиться ко второй половине чемпионата.
- Много информации, что в «Зирке» задержка по выплате зарплат. Как этот вопрос будет решаться?
– Не буду скрывать, что у нас есть задержка по зарплате в три месяца. На протяжении двух недель мы начнем гасить долги, и они будут закрыты. Долги будем закрывать постепенно. На этой неделе закроем за октябрь. На следующей неделе закроем долги до нового года. Перед началом чемпионата команда будет без задолженностей.
- В кулуарах говорят, что вы хотите продать клуб. Вы дальше хотите заниматься футболом?
– Я занимаюсь футболом. А вообще в этом мире практически все продается и покупается. Если будет хорошее предложение по продаже клуба, то я буду готов его рассмотреть. Но глобально пока ничего не меняется.
- Приход в «Зирку» сразу нескольких французских футболистов оправдал себя?
– Я считаю, что любой вектор, направленный на движение вперед, правильный. Неправильно топтаться на месте. Приход французских игроков – это точно не движение назад, – сказал Березкин.
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