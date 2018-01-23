Венгер: Нельзя говорить, что мы близки к подписанию Обамеянга. Футбол

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не скрывает, что "канониры" не прочь усилить линию атаки с помощью форварда дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга. Впрочем, пока что англичане далеки от осуществления данного трансфера.

- Нельзя говорить, что мы близки к подписанию Обамеянга или какого-либо иного футболиста. У нас есть трансферные цели, но конкретики пока что нет", - признался Венгер в интервью британской прессе.

Ранее сообщалось, что клуб из Лондона предложил 50 миллионов евро за трансфер бомбардира. Французский коуч рассматривает Обамеянга в качестве замены Алексису Санчесу.