Венгер: Нельзя говорить, что мы близки к подписанию Обамеянга. Футбол

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не скрывает, что "канониры" не прочь усилить линию атаки с помощью форварда дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга. Впрочем, пока что англичане далеки от осуществления данного трансфера.

- Нельзя говорить, что мы близки к подписанию Обамеянга или какого-либо иного футболиста. У нас есть трансферные цели, но конкретики пока что нет", - признался Венгер в интервью британской прессе.

Ранее сообщалось, что клуб из Лондона предложил 50 миллионов евро за трансфер бомбардира. Французский коуч рассматривает Обамеянга в качестве замены Алексису Санчесу.

Напомним, 28-летний габонец не попадает в заявку "шмелей" уже в двух последних матчах Бундеслиги, а до этого пропустил клубное собрание. В СМИ утверждалось, что нападающий уже согласовал личный контракт с "Арсеналом". С начала сезона Обамеянг принял участие в 23 поединках, забив 21 мяч и отдав 3 голевые передачи.


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