Агент Чичарито: У нас есть несколько предложений. Футбол

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес может сменить клубную прописку. По словам Эдуардо Эрнандеса, который представляет интересы мексиканца, Чичарито намерен подыскать себе команду, где будет получать стабильную игровую практику.

- У нас есть несколько предложений. Сейчас наша задача - найти клуб, где он мог бы играть чаще. Это самое важное, - заявил агент в интервью Fox Sports.

Поговаривают, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Бешикташ".

Напомним, форвард перешел в состав "молотобойцев" из леверкузенского "Байера" прошлым летом за 16 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне Чичарито принял участие в 18 матчах Премьер-лиги, записав на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.