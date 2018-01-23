Реал планирует пригласить Куртуа. Футбол

Страж ворот "Челси" Тибо Куртуа может вернуться в Мадрид. 25-летний бельгиец, выступавший ранее за "матрасников", попал в сферу интересов "Реала".

"Королевский клуб" переключился на кандидатуру Куртуа после того, как не сумел подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу - вратарь заключил с басками новое долгосрочное соглашение.

Напомним, контракт обладателя награды "Золотая перчатка английской Премьер-лиги-2017" с лондонским коллективом рассчитан ещё на полтора сезона. "Синие" готовы сделать своему футболисту сверхвыгодное предложение - недельный оклад бельгийца может вырасти со 100 до более чем 200 тысяч фунтов стерлингов. Если Тибо подпишет новый договор до 2023 года, то станет самым высокооплачиваемым кипером в мире.

Куртуа принял участие в 23 поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, выдав 12 сухих матчей.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. ФутболКубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Australian Open: Бондаренко выходит в третий раундAustralian Open: Бондаренко выходит в третий раунд
Костюк: В матче со Свитолиной буду получать удовольствиеКостюк: В матче со Свитолиной буду получать удовольствие
Вилья: Сделаю все необходимое, чтобы поехать на ЧМ-2018Вилья: Сделаю все необходимое, чтобы поехать на ЧМ-2018
Блок рекламы


Похожие новости
Агент разбил стулом стекло, требуя отпустить игрока из Милана. ФутболАгент разбил стулом стекло, требуя отпустить игрока из Милана. Футбол
Коста выбыл на полторы недели. ФутболКоста выбыл на полторы недели. Футбол
Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ. ФутболНеймар обиделся на болельщиков ПСЖ. Футбол
Президент Зирки: Не вижу смысла ехать на сборы за границу. ФутболПрезидент Зирки: Не вижу смысла ехать на сборы за границу. Футбол
Касорла: Я перенес 10 операций, но надеюсь вернуться на топ-уровень. ФутболКасорла: Я перенес 10 операций, но надеюсь вернуться на топ-уровень. Футбол
Венгер: Нельзя говорить, что мы близки к подписанию Обамеянга. ФутболВенгер: Нельзя говорить, что мы близки к подписанию Обамеянга. Футбол
Агент Чичарито: У нас есть несколько предложений. ФутболАгент Чичарито: У нас есть несколько предложений. Футбол
Чеферин пригрозил богатым клубам введением налога на роскошь. ФутболЧеферин пригрозил богатым клубам введением налога на роскошь. Футбол
Чеснаков: Просили тренеров отменить эти тесты, но придется бегать. ФутболЧеснаков: Просили тренеров отменить эти тесты, но придется бегать. Футбол
Официально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. ФутболОфициально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости