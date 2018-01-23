Реал планирует пригласить Куртуа. Футбол
Страж ворот "Челси" Тибо Куртуа может вернуться в Мадрид. 25-летний бельгиец, выступавший ранее за "матрасников", попал в сферу интересов "Реала".
"Королевский клуб" переключился на кандидатуру Куртуа после того, как не сумел подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу - вратарь заключил с басками новое долгосрочное соглашение.
Напомним, контракт обладателя награды "Золотая перчатка английской Премьер-лиги-2017" с лондонским коллективом рассчитан ещё на полтора сезона. "Синие" готовы сделать своему футболисту сверхвыгодное предложение - недельный оклад бельгийца может вырасти со 100 до более чем 200 тысяч фунтов стерлингов. Если Тибо подпишет новый договор до 2023 года, то станет самым высокооплачиваемым кипером в мире.
Куртуа принял участие в 23 поединках нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, выдав 12 сухих матчей.
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