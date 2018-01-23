Чеснаков: Просили тренеров отменить эти тесты, но придется бегать. Футбол

"Ворскла" усиленно работает на тренировочных сборах. Футболисты сдают сложнейшие тесты, которые в свое время были популярны у экс-тренера команды Николая Павлова. Старожили клуба признаются, что это самые тяжелые сборы за последние годы.

- Скажу так, что для нашей команды и для меня лично таких сборов уже давно не было. Работаем на тренировках очень интенсивно, очень большие нагрузки. Плюс к тому вернулись наши знакомые тесты, которые мы тоже бегаем. Как мы ни упрашивали наших тренеров, они сказали "нет" - отменять их не будут, так как это в первую очередь нужно нам. Поэтому будем бегать.

Я и сам не знаю, как при таких нагрузках еще получается побеждать не самых простых соперников, - рассказал каналу "Футбол 1" капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков.