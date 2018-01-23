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НБА: результаты матчей 23 января Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Шарлотт" - "Сакраменто" - 112:107 (35:33, 32:22, 25:20, 10:32)

ШХ: Уокер - 26, Лэмб - 18, Ховард - 14+16 подборов

СК: Лабиссье - 23, Хилд - 18 "Атланта" - "Юта" - 104:90 (19:20, 23:21, 32:22, 30:27)

АХ: Шредер - 20, Принс - 17

ЮД: Беркс - 17, Митчелл - 13 "Хьюстон" - "Майами" - 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22)

ХР: Харден - 28, Гордон, Пол - по 16

МХ: Уайтсайд - 22+13 подборов, Эллингтон - 13 "Мемфис" - "Филадельфия" - 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)

МГ: Газоль М. - 19, Эванс - 18

ФС: Сарич - 22+10 подборов, Луваву - 20 "Милуоки" - "Финикс" - 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26)

МБ: Миддлтон - 35, Брогдон - 32

ФС: Уоррен - 23, Монро - 19 "Нью-Орлеан" - "Чикаго" - 132:128 ОТ (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 18:14)

НО: Казинс - 44+24 подбора +10 передач, Дэвис - 34

ЧБ: Лопез - 22, Грант - 22+13 передач "Даллас" - "Вашингтон" - 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)

ДМ: Барнс - 20+10 подборов, Смит - 17

ВУ: Бил - 18, Уолл - 11 "Денвер" - "Портленд" - 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)

ДН: Мюррэй - 38, Йокич - 16+12 подборов

ПТ: Лиллард - 25, Нуркич - 19+12 подборов "Клипперс" - "Миннесота" - 118:126 (26:30, 31:31, 33:31, 28:34)

ЛК: Гриффин - 32+12 подборов +12 передач, Харрелл - 23, Уилльямс - 20

МТ: Уиггинс - 40, Тиг - 30, Таунс - 11+17 подборов

Terrikon

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