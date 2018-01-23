Клопп извинился за перепалку с болельщиком Суонси

Валлийский вояж "Ливерпуля" принёс сплошные разочарования. Во-первых, "красные" уступили "Суонси" со счётом 0:1. Во-вторых, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп повздорил с одним из поклонников "лебедей", что не могли не заметить журналисты.

- Он постоянно кричал на меня. Извиняюсь, что один раз я всё-таки отреагировал на это. Вспомнил, что в первую очередь я человек, а не профессиональный менеджер, которому зрители могут говорить что угодно. В какой-то момент я решил, что с меня хватит.

У меня не было диктофона, чтобы записать, что он кричал. Болельщику за это ничего не будет. Не сомневаюсь, что я не первый тренер, с которым случилось подобное. Но это и моя вина, что поддался на провокацию. Не нужно было реагировать. Впрочем, я не сказал ничего плохого - только лишь показал, что мне не нравится то, о чём он постоянно говорит, - подчеркнул Клопп в интервью местной прессе.