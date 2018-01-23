НХЛ: Тампа возвращается на вершину, Колорадо побеждает десятый раз кряду

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-23. Результаты всех матчей

"Нью-Джерси" - "Детройт" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голкипер "Детройта" Петр Мразек, отразив 37 бросков по воротам, сделал свой третий шатаут в сезоне и 13-й в карьере, чем помог "Красным крыльям" одержать победу над "Дэвилз". По заброшенной шайбе на свой счет записали Тайлер Бертуцци, Дэвид Бут и Дилан Ларкин.

"Торонто" - "Колорадо" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

"Эвеланш" одержали 10-ю победу кряду, обыграв в гостях "Торонто". Победу "Колорадо" принесли точные броски Гэбриэла Бурка, Наиля Якупова, Блейка Комо и Габриэля Ландескога. В то же время голкипер "Лавин" Джонатан Бернье отразил за матч 29 бросков по воротам. В составе "Кленовых листьев" 21-ю шайбу в сезоне в ворота соперников провел Остон Мэттьюз. Еще одна шайба за Патриком Марло.

"Миннесота" - "Оттава" - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайбы Зака Паризе, Джейсона Закера и Микаэля Гранлунда принесли "Миннесоте" победу над "Оттавой". Голкипер "Уайлдз" Алекс Стэйлок сделал 37 сэйвов, а его команда победила 8-й раз в последних 12-ти матчах и 7-й раз в последних девяти домашних играх.

"Чикаго" - "Тампа" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразив 40 бросков по воротам, сделал свой 7-й шатаут в сезоне и 11-й в карьере, а "Тампа", обыграв "Чикаго", вернула себе первую строку в турнирной таблице регулярного чемпионата. По шайбе в ворота "Блэкхокс" отправили Крис Кунитц и Янни Гурд.

"Калгари" - "Баффало" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол Джейка Айкела на 2-й минуте овертайма принес "Баффало" победу над "Калгари". Мэттью Ткачук вывел "Флеймз" вперед на 8-й минуте первого периода, однако спустя 24 секунды Скотт Уилсон восстановил равновесие.

"Аризона" - "Айлендерс" - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Дубль Энтони Бовилье не спас "Айлендерс" от поражения "Аризоне". Решающую для "Койотиз" шайбу на 3-й минуте овертайма в ворота "Айлендерс" провел Ник Казинс. Он же открыл счет в матче в первом периоде, а Брэндан Перлини во второй раз выводил "Аризону" вперед во второй двадцатиминутке.