Примера: "Эйбар" и "Малага" сыграли вничью

"Эйбар" и "Малага" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании
 
"Эйбар" - "Малага" - 1:1 (0:1)
Фото Примера: "Эйбар" и "Малага" сыграли вничью
Фото: google.com
 
Голы: Эн-Несири, 16 (0:1). Кике, 76 (1:1).
 


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