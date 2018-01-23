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2018-01-23
Примера: "Эйбар" и "Малага" сыграли вничью
"Эйбар" и "Малага" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании.
"Эйбар" - "Малага" - 1:1 (0:1)
Фото: google.com
Голы: Эн-Несири, 16 (0:1). Кике, 76 (1:1).
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