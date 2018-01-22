Виктору Ану запретили участвовать в Олимпиаде по неизвестной причине
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан получил запрет на участие в зимних Олимпийских играх в Пенчхане, которые стартуют через три недели.
Родившейся в Республике Корея 32-летний Ан Хён Су с декабря 2011 года является гражданином РоSSии, был отлучен от Игр в своей родной стране по неизвестным причинам, сообщает ТАСС. Также от участия в Играх исключены его товарищи по команде Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.
Ан выиграл три золотые медали за Республику Корея на Олимпийских играх 2006 года в Турине, но после того, как не смог классифицироваться на Игры 2010 года в Ванкувере, он потерял место в корейской сборной. Тогда он решил выступать за команду РоSSии. До получения гражданства Ан не знал русского языка, и у него не было родственников в РоSSии. Он рассматривал возможность переезда в США, но выбрал РоSSию из-за более приемлемых условий. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году он завоевал еще три золотые медали и одну бронзовую, на этот раз для РоSSии.
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