Виктору Ану запретили участвовать в Олимпиаде по неизвестной причине

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан получил запрет на участие в зимних Олимпийских играх в Пенчхане, которые стартуют через три недели.

Родившейся в Республике Корея 32-летний Ан Хён Су с декабря 2011 года является гражданином РоSSии, был отлучен от Игр в своей родной стране по неизвестным причинам, сообщает ТАСС. Также от участия в Играх исключены его товарищи по команде Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.