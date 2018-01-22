Роналдо планирует обзавестись собственным клубом. Футбол

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо признался, что намерен вернуться в большой футбол. Правда, на этот раз "Зубастик" не прочь попробовать свои силы в качестве функционера - 41-летний латиноамериканец готовится приобрести футбольный клуб.

- Я буду невероятно счастлив, если когда-нибудь появится возможность возглавить Конфедерацию футбола Бразилии . Впрочем, пока что хочу попробовать свои силы на уровне клуба. Да, я подумываю о том, чтобы приобрести команду из второго дивизиона Англии или Испании . Хочу попробовать себя в чём-то новом. Думаю, готов к этому вызову, - заявил двукратный обладатель "Золотого мяча".