Роналдо планирует обзавестись собственным клубом. Футбол
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо признался, что намерен вернуться в большой футбол. Правда, на этот раз "Зубастик" не прочь попробовать свои силы в качестве функционера - 41-летний латиноамериканец готовится приобрести футбольный клуб.
- Я буду невероятно счастлив, если когда-нибудь появится возможность возглавить Конфедерацию футбола Бразилии. Впрочем, пока что хочу попробовать свои силы на уровне клуба. Да, я подумываю о том, чтобы приобрести команду из второго дивизиона Англии или Испании. Хочу попробовать себя в чём-то новом. Думаю, готов к этому вызову, - заявил двукратный обладатель "Золотого мяча".
Отметим, что за время своей карьеры звёздный форвард никогда не играл на Туманном Альбионе. Что касается Испании, то он выступал и за мадридский "Реал", и за "Барселону".
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22.01.2018 17:19