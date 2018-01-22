Алексей Ворона: Хорошо, что хоккей вернулся в Кременчуг

В воскресенье, 21 января, на льду арены "Айсберг" в Кременчуге донецкий "Донбасс" всухую обыграл "Кременчук" (4:0). По окончании матча нападающий дончан Алексей Ворона прокомментировал результат встречи, а также рассказал о мотивации на эту игру.

"Вначале видно было, что мы немного растерялись. Возможно, из-за размеров площадки. Может быть, из-за ажиотажа вокруг матча. Но во втором периоде взяли игру под контроль и сделали свою работу – выиграли. Богдан сзади "вытащил", ну и защитники помогли, конечно. В целом игра прошла неплохо. Главное, что удалось одержать победу.

В эпизоде с четвертой шайбой хотелось "отквитать" незасчитанный гол. Ну и было огромное желание у всей команды доиграть эту игру с максимальным результатом.

Хорошо, что хоккей вернулся в Кременчуг, спасибо большое всем гостям "Айсберга", что пришли на этот матч. Была прекрасная атмосфера и нам было приятно играть – очень хороший каток".