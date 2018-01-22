Алексей Ворона: Хорошо, что хоккей вернулся в Кременчуг

В воскресенье, 21 января, на льду арены "Айсберг" в Кременчуге донецкий "Донбасс" всухую обыграл "Кременчук" (4:0). По окончании матча нападающий дончан Алексей Ворона прокомментировал результат встречи, а также рассказал о мотивации на эту игру.

"Вначале видно было, что мы немного растерялись. Возможно, из-за размеров площадки. Может быть, из-за ажиотажа вокруг матча. Но во втором периоде взяли игру под контроль и сделали свою работу – выиграли. Богдан сзади "вытащил", ну и защитники помогли, конечно. В целом игра прошла неплохо. Главное, что удалось одержать победу.

В эпизоде с четвертой шайбой хотелось "отквитать" незасчитанный гол. Ну и было огромное желание у всей команды доиграть эту игру с максимальным результатом.

Хорошо, что хоккей вернулся в Кременчуг, спасибо большое всем гостям "Айсберга", что пришли на этот матч. Была прекрасная атмосфера и нам было приятно играть – очень хороший каток".


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолгоМоуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго
НБА: результаты матчей 16 январяНБА: результаты матчей 16 января
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрыватьНХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать
Блок рекламы


Похожие новости
Трагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до ОлимпиадыТрагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до Олимпиады
Чачуа: Вернулся к тренировкам в чудесном настроении. ФутболЧачуа: Вернулся к тренировкам в чудесном настроении. Футбол
Пластун: 2:2 - и для нас хорошо, и для Шахтера. ФутболПластун: 2:2 - и для нас хорошо, и для Шахтера. Футбол
Кожанов: Мы хорошо отдохнули, теперь нужно хорошо поработать. ФутболКожанов: Мы хорошо отдохнули, теперь нужно хорошо поработать. Футбол
НХЛ: Форвард Кингз вернулся на лед после травмыНХЛ: Форвард Кингз вернулся на лед после травмы
Алексей Шевченко: Мне очень нужна игровая практика. ФутболАлексей Шевченко: Мне очень нужна игровая практика. Футбол
Сергей Витер: Это был новогодний хоккейСергей Витер: Это был новогодний хоккей
Состоялся хоккейный матч НХЛ «Зимняя классика» на открытом каткеСостоялся хоккейный матч НХЛ «Зимняя классика» на открытом катке
Ходжсон: Надеюсь, мы сможем сыграть также хорошо, как против Арсенала. ФутболХоджсон: Надеюсь, мы сможем сыграть также хорошо, как против Арсенала. Футбол
Коломоец: Когда вернулся в Полтаву, решил, что должен достичь чего-то с командойКоломоец: Когда вернулся в Полтаву, решил, что должен достичь чего-то с командой
Последние новости
Подгружаем последние новости