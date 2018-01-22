НХЛ: Вегас на пороге новых рекордов

После воскресной победы в гостях над "Каролина Харрикейнз" наставник "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан стал тренером команды, набравшей больше всех очков в лиге, сообщает nhl.com.

Это еще одно поразительное достижение клуба, который только в этом сезоне начал свой путь в НХЛ . "Вегас" одержал 31-ю победу (31-11-4) и набрал 66 очков, на один балл опередив "Тампа-Бэй Лайтнинг", лидера Восточной конференции.

"Я знал, что наша команда будет выглядеть достойно, - сказал Галлан. - Но не буду вам врать - я не знал, что команда поднимется на первое место в это время".

У Галлана был опыт работы с командой, которая только начинала играть в НХЛ : в сезоне 2000-01 годов он был помощником тренера Дэйва Кинга в "Коламбус Блю Джекетс" - 28-39-9-6.

"Главным уроком стало то, что у команды могут быть небольшие подъемы и серьезные спады, но тренер всегда должен держаться ровно, - сказал Галлан. - Так мы работаем здесь".

В 2016 году Галлан стал претендентом на приз Джека Адамса (лучший тренер) после того, как вывел "Флориду" на первое место в Атлантическом дивизионе (47 побед, 103 очка). В том же году он был тренером сборной Атлантического дивизиона на "Матче звезд".