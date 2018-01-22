НХЛ: Вегас на пороге новых рекордов

После воскресной победы в гостях над "Каролина Харрикейнз" наставник "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан стал тренером команды, набравшей больше всех очков в лиге, сообщает nhl.com.

Это еще одно поразительное достижение клуба, который только в этом сезоне начал свой путь в НХЛ. "Вегас" одержал 31-ю победу (31-11-4) и набрал 66 очков, на один балл опередив "Тампа-Бэй Лайтнинг", лидера Восточной конференции.

"Я знал, что наша команда будет выглядеть достойно, - сказал Галлан. - Но не буду вам врать - я не знал, что команда поднимется на первое место в это время".

У Галлана был опыт работы с командой, которая только начинала играть в НХЛ: в сезоне 2000-01 годов он был помощником тренера Дэйва Кинга в "Коламбус Блю Джекетс" - 28-39-9-6.

"Главным уроком стало то, что у команды могут быть небольшие подъемы и серьезные спады, но тренер всегда должен держаться ровно, - сказал Галлан. - Так мы работаем здесь".

В 2016 году Галлан стал претендентом на приз Джека Адамса (лучший тренер) после того, как вывел "Флориду" на первое место в Атлантическом дивизионе (47 побед, 103 очка). В том же году он был тренером сборной Атлантического дивизиона на "Матче звезд".

Сейчас его "Голден Найтс" оказались на неизведанной территории. Команде надо одержать три победы, чтобы побить рекорд НХЛ по количеству выигранных матчей в дебютном сезоне (33). Он был установлен "Майти Дакс оф Анахайм" и "Пэнтерз" в сезоне 1993-94 годов.


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