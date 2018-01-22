Горецка: Понимаю болельщиков Шальке, которые меня освистывают. Футбол

Полузащитник "Шальке" Леон Горецка, заключивший предварительное соглашение с мюнхенской "Баварией", наразился на критику со стороны гельзенкирхенской публики. Во время домашнего матча 19-го тура Бундеслиги против "Ганновера" (1:1) болельщики "кнаппенов" устроили 22-летнему хавбеку горячий приём.

"Сейчас непростой период, ведь я оказался в особой ситуации. Тем не менее, искренне рад, что в целом трибуны относятся ко мне позитивно. Осознавал, что болельщики "Шальке" будут крайне разочарованы, отчего начнут меня освистывать. Конечно, их можно понять", - заявил футболист в интервью немецкой прессе.

Напомним, Горецка отказался от нового контракта с "кобальтовыми", который мог сделать его самым высокооплачиваемым исполнителем в истории клуба. Уже летом Леон переберётся на "Альянц-Арену", где планирует провести четыре сезона.




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