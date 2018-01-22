Венгер: Не понимаю тех, кто уходит из Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал решение нападающего "канониров" Алексиса Санчеса пополнить ряды "Манчестер Юнайтед".

- Я не понимаю тех, кто уходит из "Арсенала". Впрочем, за 30 лет трансферной деятельности уже увидел многое. Наверное, это последний контракт Санчеса на высоком уровне.

Мы сделали всё, чтобы удержать его. Даже "Манчестер Сити" вышел из гонки, поэтому у нас особо и не было шансов, чтобы договориться о новом контракте. Только время покажет, было ли это решение правильным, - сказал французский специалист в интервью goal.com.

Напомним, Санчес принял участие в 19 матчах чемпионата Англии-2017/18, записав на свой счёт семь голов и пять результативных передач. Ожидается, что Алексис станет самым дорогим игроком в истории "красных дьяволов". В течение следующих четырёх с половиной лет чилиец обойдётся МЮ в 180 миллионов фунтов в виде заработной платы и бонусов.