Ди Франческо: Игроков Ромы преследовали судороги

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал ничейный результат центрального поединка 21-го тура итальянской Серии А против "Интера" (1:1). По мнению наставника "волков", его подопечным не хватило кондиций на финальный отрезок матча.

- На протяжении 65-70 минут мы играли очень хорошо, но потом стало не хватать интенсивности. У нас есть дефицит полузащитников, поэтому ребят начали преследовать судороги. Я был вынужден делать замены. В какой-то момент Флоренци остался единственным исполнителем, кто ещё мог атаковать.

Нас стали сильнее прижимать к воротам, а с контратаками у "Ромы" не заладилось. Мы проделали огромную работу, жаль, что не смогли удержать победный счет. Совершили ошибку, за которую "Интер" и наказал, - сказал Ди Франческо в интервью местной прессе.




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