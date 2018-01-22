НБА: результаты матчей 22 января
Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Бостон" - "Орландо" - 95:103 (29:28, 30:30, 12:32, 24:13)
БС: Ирвинг - 40, Браун - 17
ОМ: Пэйтон - 22, Фурнье - 19
"Лейкерс" - "Нью-Йорк" - 127:107 (30:29, 37:34, 30:26, 30:18)
ЛЛ: Кларксон - 29+10 передач, Рэндл - 27+12 подборов
НН: Порзингис, Хардуэй - по 17, Ли - 16
"Детройт" - "Бруклин" - 100:101 (20:30, 28:23, 20:24, 32:24)
ДП: Харрис Т. - 20, Джонсон - 18
БН: Динвидди - 22, Холлис-Джефферсон - 21
"Сан-Антонио" - "Индиана" - 86:94 (23:22, 20:24, 16:25, 27:23)
СС: Газоль П. - 14, Паркер, Форбс - по 12
ИП: Оладипо - 19, Коллисон - 15
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