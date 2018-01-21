Свитолина: Статус одной из фавориток турнира добавляет давления

Элина Свитолина прокомментировала победу над Денисой Аллертовой в третьем круге Australian Open (6:3, 6:0). Напомним, украинка впервые в карьере сыграла в 1/8 финала турнира и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии.

«Это был отличный матч. У меня был хороший старт сезона в Брисбене, который прибавил мне уверенности. Спасибо всем зрителям, кто остался на стадионе в столь позднее время. Я не вспомню сейчас, но мне кажется, что так поздно я еще не играла.

Четвертьфинальный матч c Элизой Мертенс? Я знаю, что у нее был хороший старт сезона и она показывает отличный теннис. Это будет чрезвычайно трудный матч, я готова к нему, надеюсь, что смогу здорово сыграть и, как и всегда, отдам все свои силы на корте.

Статус одной из фавориток турнира добавляет немного давления, но и также уверенности в себе. На Ролан Гаррос я также была в числе фавориток после своей победы в Риме. Я стараюсь не думать о предстоящих встречах, поскольку каждый из соперников не хуже меня и заслуживает выступать в следующем раунде», – сказала Свитолина.


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