Иван Голуб в США нокаутировал опытного колумбийского боксера (ВИДЕО)

Перспективный украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб 20 января в Нью-Йорке на арене Barclays Center провел бой в рамках большого вечера бокса.

Трансляцию вел канал Showtime.

Поединок против колумбийца Фиделя Монтерроса Муньоса был запланирован из восьми раундов, однако соперник украинца не продержался и трех. Итог – победа Голуба техническим нокаутом.

Для Голуба этот поединок стал возвращением на ринг после первого в карьере поражения, которое Иван получил в поединке против Джемонтея Кларка в июне 2017 года – тогда украинец проиграл по очкам.

28-летний Иван Голуб родился в Горловке, сейчас живет и тренируется в Нью-Йорке, и все свои бои проводит в США . В послужном списке боксера 14 побед (12 их них досрочные) и одно поражение. В рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 108-е место.

29-летний Фиделя Монтеррос Муньос провел 55 поединков в профи: 38 побед, 16 поражений и 1 ничья. Он несколько раз владел второстепенными чемпионскими поясами.

Ранее сообщалось, что Иван Голуб проведет реванш со своим обидчиком Кларком, однако запланированный на 17 ноября бой сорвался.