Мирон МАРКЕВИЧ: "У меня были предложения из Польши". Футбол

Глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич хотел бы возобновить тренерскую карьеру. 
 
- Были ли предложения из Польши? Да, но не буду говорить от кого, - цитирует Se.pl Маркевича. - У меня контракт до лета в Федерации футбола Украины, я сосредоточен на этой работе.
Фото Мирон МАРКЕВИЧ: "У меня были предложения из Польши"
Мирон Маркевич. Фото: fcdnipro.ua
 
- Вы заинтересованы в работе в Польше после завершения контракта?
 
- Посмотрим. Я хорошо проработал 11 лет тренером: 9 лет в "Металлисте", а потом еще два года в "Днепре". У меня были очень хорошие игроки.
 
Я хотел бы работать с футболистами, которые хотят играть, и с командой, которая выступает в еврокубках.
 
С "Металлистом" я доходил до четвертьфинала Лиги Европы, а с "Днепром" - до финала.
 


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