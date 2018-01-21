Мирон МАРКЕВИЧ: "У меня были предложения из Польши". Футбол

Глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич хотел бы возобновить тренерскую карьеру.

Польши ? Да, но не буду говорить от кого, - цитирует Se.pl Маркевича. - У меня контракт до лета в Федерации - Были ли предложения из? Да, но не буду говорить от кого, - цитирует Se.pl Маркевича. - У меня контракт до лета в Федерации футбола Украины, я сосредоточен на этой работе.

Мирон Маркевич. Фото: fcdnipro.ua

- Вы заинтересованы в работе в Польше после завершения контракта?

- Посмотрим. Я хорошо проработал 11 лет тренером: 9 лет в "Металлисте", а потом еще два года в "Днепре". У меня были очень хорошие игроки.

Я хотел бы работать с футболистами , которые хотят играть, и с командой, которая выступает в еврокубках.

С "Металлистом" я доходил до четвертьфинала Лиги Европы, а с "Днепром" - до финала.