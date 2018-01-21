Ворскла - Ягеллония - 2:1: Обзор матча

"Ворскла" провела свой третий контрольный матч на сборе в Турции.

Соперником команды Василия Сачко была польская "Ягеллония", которую полтавчанам удалось победить со счетом 2:1. За "Ворсклу" забивали Шарпар и Одарюк. Отметим, что в матче поучаствовало два украинских легионера "Ягеллонии" – Редван Мемешев и Тарас Романчук.

"Под нагрузками всегда непросто играть, но, думаю, матч получился хорошим, - прокомментировал победу нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач. - Показали, вроде неплохую игру, то, что от нас требуют, то, что наигрываем.

Все команды из Польши боевые, и сегодня мы сопернику ни в чем не уступили, показали характер. Заслуженно победили, у нас были хорошие моменты. Организованно, хорошо сыграли".

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Ягеллония" (Белосток, Польша) 2:1

Голы: Шарпар 30, Одарюк 62 - Херидан 40

"Ворскла": Шуст (Ткаченко 46), Коломоец (Остапенко 46), Ребенок (Чеснаков 46), Гиоргадзе (Сапай 46), Даллку, Пердута (Дедяев 46), Шарпар (Васин 46), Кравченко, Кадимян (Сидоренко 81), Кулач (Шаповал 69), Кобахидзе (Одарюк 46)

Удаления: Квицень 75


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолгоМоуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Месси побил рекорд Герда МюллераМесси побил рекорд Герда Мюллера
НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрыватьНХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать
Блок рекламы


Похожие новости
Штегер: Для Обамейянга отстранение от матча оказалось сюрпризом. ФутболШтегер: Для Обамейянга отстранение от матча оказалось сюрпризом. Футбол
Волки - Донбасс - 0:19: обзор матчаВолки - Донбасс - 0:19: обзор матча
Бернард: должны как следует подготовиться к матчам с Ромой. ФутболБернард: должны как следует подготовиться к матчам с Ромой. Футбол
"Ворскла" продлила контракт с форвардом сборной Украины"Ворскла" продлила контракт с форвардом сборной Украины
Арсен Венгер дисквалифицирован на 3 матча. ФутболАрсен Венгер дисквалифицирован на 3 матча. Футбол
"Ворскла" и "Карпаты" сыграют с польским клубом"Ворскла" и "Карпаты" сыграют с польским клубом
Эшли Янг дисквалифицирован на три матча. ФутболЭшли Янг дисквалифицирован на три матча. Футбол
Чеферин: УЕФА находится в первых рядах борьбы с допингом и договорными матчами. ФутболЧеферин: УЕФА находится в первых рядах борьбы с допингом и договорными матчами. Футбол
Ворскла запланировала девять спарринговВорскла запланировала девять спаррингов
Месси на последних минутах матча с «Реалом» сделал голевой пас без бутсы на ноге (ВИДЕО)Месси на последних минутах матча с «Реалом» сделал голевой пас без бутсы на ноге (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости