Ворскла - Ягеллония - 2:1: Обзор матча

"Ворскла" провела свой третий контрольный матч на сборе в Турции.

Соперником команды Василия Сачко была польская "Ягеллония", которую полтавчанам удалось победить со счетом 2:1. За "Ворсклу" забивали Шарпар и Одарюк. Отметим, что в матче поучаствовало два украинских легионера "Ягеллонии" – Редван Мемешев и Тарас Романчук.

"Под нагрузками всегда непросто играть, но, думаю, матч получился хорошим, - прокомментировал победу нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач. - Показали, вроде неплохую игру, то, что от нас требуют, то, что наигрываем.

Все команды из Польши боевые, и сегодня мы сопернику ни в чем не уступили, показали характер. Заслуженно победили, у нас были хорошие моменты. Организованно, хорошо сыграли".

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Ягеллония" (Белосток, Польша) 2:1

Голы: Шарпар 30, Одарюк 62 - Херидан 40

"Ворскла": Шуст (Ткаченко 46), Коломоец (Остапенко 46), Ребенок (Чеснаков 46), Гиоргадзе (Сапай 46), Даллку, Пердута (Дедяев 46), Шарпар (Васин 46), Кравченко, Кадимян (Сидоренко 81), Кулач (Шаповал 69), Кобахидзе (Одарюк 46)

Удаления: Квицень 75