Агент: Интер - единственный клуб, в который хотел перейти Рафинья

Алекс Беш, агент полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары, высказался по поводу предстоящего перехода бразильца в «Интер».

Ранее сообщалось, что «Интер» арендует 24-летнего Рафинью до конца текущего сезона с правом выкупа. В случае попадания нерадзурри в Лигу чемпионов пункт о выкупе станет обязательным. Тогда итальянский клуб должен будет заплатить сине-гранатовым 35 миллионов евро.

«Рафинья очень рад присоединиться к «Интеру». Я также могу сказать вам, что «Интер» — единственный клуб, в который он хотел перейти. Он может предложить тренеру большую универсальность. Он способен играть на очень высоком уровне на нескольких разных позициях, обладает отличной техникой и также очень хорош в тактическом плане.

Игрок на 100 % готов. Он в лучшей форме, чем когда-либо, поэтому нет никаких сомнений в его физическом состоянии. Фанаты могут расслабиться по этому поводу.

Очевидно, что любые переговоры сложны, но мы знали, что «Интер» хотел его заполучить и что игроку нужен только «Интер», поэтому мы были уверены, что сделка будет закончена», — сказал агент.


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