Чачуа: Вернулся к тренировкам в чудесном настроении. Футбол
Защитник «Карпат» Амбросий Чачуа рассказал о подготовке львовского клуба к возобновлению сезона.
«Первые две недели пытался полностью отдохнуть от футбола. Поехал в Ровно, провел время с родителями. Позднее удалось несколько дней отдохнуть уже ближе к горам, в Трускавце.
Как поддерживал форму? Постоянно собирались с ребятами из «Карпат» и экс-карпатовцам, чтобы поиграть в футбол. Вернулся к тренировкам в чудесном настроении. Хочется работать, ведь уже соскучились за тренировочным процессом, коллективом. Жду, когда отправимся на сборы и будем работать на зеленом газоне, а не на искусственных полях и при морозной львовской погоде.
Конечно, для нас это период нелегкий, много физической и беговой работы приходится выполнять. Но мы закладываем фундамент к возобновлению чемпионата, поэтому стараемся подходить к сбору с позитивным настроением и шутками.
День, когда запланировано товарищеский матч является лучшим на сборе. Подходишь к нему с большой концентрацией, ответственностью. Сбор — период, когда футболист должен показать свою форму и готовность играть в основном составе», — сказал Чачуа пресс-службе клуба.
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