«Динамо» отдал Коваля в аренду в Испанию

«Динамо» отдал Коваля в аренду в Испанию

Киевский футбольный клуб "Динамо" согласился отдать в аренду в испанский "Депортиво" вратаря Максима Коваля.

Об этом сообщается на сайте ФК «Динамо».

На следующей неделе Максим отправится в Испанию, чтоб пройти медобследование и подписать контракт. Коваль должен помочь своему новому клубу остаться в Примере. Сейчас "Депортиво" идет на 18 месте. Коваль проведет в Ла-Корунье полгода, но у "Депортива" есть опция выкупа вратаря. 

В этом сезоне Коваль сыграл за "Динамо" 11 матчей в чемпионате и 5 в Лиге Европы. 

Напомним, футболист Дьемерси Мбокани надеется продлить контракт с «Динамо».




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