Энтони Джошуа готов всю карьеру не выезжать из Британии
Чемпион WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что вполне может боксировать только на родине до конца своей карьеры, и не планирует проводить бои в США, если это не сулит ему осязаемых выгод.
"Я не против поехать в США, чтобы провести бой, который поможет мне войти в историю, а не просто поехать в Вегас, потому что все так делают, — цитирует Джошуа ESPN. — Наш поединок с Кличко на Уэмбли был феноменальным событием. Я по-прежнему тренируюсь в любительском боксерском клубе в Финчли и у меня много местных болельщиков. Если я боксирую на Уэмбли, они могут за полчаса доехать туда и посмотреть один из самых значимых боев в истории бокса. Поэтому я не хочу ехать в Америку лишь ради того, чтобы поехать туда. Ведь в этом случае многие мои болельщки не смогут посетить бой".
Джошуа считает, что его объединительный поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером также вполне мог бы пройти в Англии. "Я бы с удовольствием боксировал с Уайлдером на Уэмбли, летом стадион отлично подойдет для такого боя, — отметил британец. — Уайлдер — американский боксер, а я нет, так что мой приезд в США вряд ли сильно увеличит количество проданных платных трансляций. Пусть он покажет мне расчеты, из которых будет ясно, чего он добился, и которые продемонстрируют, что мой приезд добавит только 20 процентов к результату. Вариант, когда я делаю 80 процентов кассы, а он — все остальное, мне не подходит".
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