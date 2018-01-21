Энтони Джошуа готов всю карьеру не выезжать из Британии

Чемпион WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что вполне может боксировать только на родине до конца своей карьеры, и не планирует проводить бои в США , если это не сулит ему осязаемых выгод.

"Я не против поехать в США , чтобы провести бой, который поможет мне войти в историю, а не просто поехать в Вегас, потому что все так делают, — цитирует Джошуа ESPN. — Наш поединок с Кличко на Уэмбли был феноменальным событием. Я по-прежнему тренируюсь в любительском боксерском клубе в Финчли и у меня много местных болельщиков. Если я боксирую на Уэмбли, они могут за полчаса доехать туда и посмотреть один из самых значимых боев в истории бокса. Поэтому я не хочу ехать в Америку лишь ради того, чтобы поехать туда. Ведь в этом случае многие мои болельщки не смогут посетить бой".