Формула-1 избавляется от слишком легких пилотов
На недавнем заседании стратегической группы в Лондоне руководство Формулы-1 принято принципиальное решение ввести лимит на минимальный вес пилотов. Сначала это нововведение хотели ввести уже с сезона-2018, но решили подождать еще год.
Согласно новому правилу, минимальный вес пилота должен составлять 80 килограммов, а если пилот окажется легче, на его машину будет устанавливаться балласт - столько, сколько надо, чтобы был достигнут этот показатель. Отмечается, что вес пилота будет контролироваться отдельно от веса болида.
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Спорт
21.01.2018 09:56