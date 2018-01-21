Формула-1 избавляется от слишком легких пилотов

На недавнем заседании стратегической группы в Лондоне руководство Формулы-1 принято принципиальное решение ввести лимит на минимальный вес пилотов. Сначала это нововведение хотели ввести уже с сезона-2018, но решили подождать еще год.

Согласно новому правилу, минимальный вес пилота должен составлять 80 килограммов, а если пилот окажется легче, на его машину будет устанавливаться балласт - столько, сколько надо, чтобы был достигнут этот показатель. Отмечается, что вес пилота будет контролироваться отдельно от веса болида.