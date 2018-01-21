Умяров: пока что проявляем очень мало бойцовских качеств

Главный тренер броварских "Волков" Рафаил Умяров дал оценку игре своей команды в поединке против МХК "Динамо" (5:10):

– Во втором периоде не хватило порядка и правильной игры. Команда приехала перед началом игры, без разминки. 11-часовой переезд сказался. Я сказал ребятам, что будет сразу тяжело, нужно уметь себя пересиливать. Играйте правильно в зону, если начнете с ними бегать, то они будут вас отрезать, то, что и получилось во втором периоде.

Начали более-менее в своих зонах играть, встречать, более-менее начала вырисовываться игра. И что самое противное – они не выполняют тренерские указания, играют в дворовый хоккей. Только чуть-чуть им напихаешь, вроде чуть-чуть задвигаются, потом опять.

Пока мало бойцовских качеств, очень мало. Ребята, конечно, все собранные, кто остался в этой лиге, очень тяжело их настроить на игру. Ну а так, я так думаю, "Донбассом" будет еще тяжелее. Нас подвел вот длинный тур, две игры с МХК "Динамо", и сразу с "Донбассом". Многие подсели, появились травмы, поэтому пришлось убрать звено, которое играет в юношеском чемпионате, совсем молодых ребят, необкатанных. Нет глубины состава и без этого очень сложный и без выполнения тренерской работы.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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