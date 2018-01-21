Владимир Шаран: По атакам Александрия опережает Шахтер и Динамо. Футбол

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал каналу "Футбол 1", над каким компонентом будет работать его команда на сборах перед второй частью чемпионата Украины.

- Всегда где-то бывает так, что удача отвернулась от нашей команды. Мы смотрели в InStat, что находимся на первом месте по атакам - их у нас больше, чем у "Шахтера" и "Динамо". Но очень много брака в завершении. Из-за этого, к большому сожалению, реализация игровых моментов не такая, какой ее хотелось бы видеть. Над этим мы будем работать.

Хочется, чтобы в весенней части чемпионата мы больше забивали, - подытожил Шаран.

"Александрия" просматривает сербского бомбардира Илича, за плечами которого неоднократные вызовы в молодежную сборную страны. Прибыл в команду и 23-летний плеймейер Маркович, которым в свое время интересовался сам "Интер".