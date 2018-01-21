Пластун: 2:2 - и для нас хорошо, и для Шахтера. Футбол

Украинский легионер "Лудогорца" Игорь Пластун поделился с каналом "Футбол 1" впечатлениями от контрольного поединка против "Шахтера" (2:2).

- Мне кажется, в первом тайме мы даже владели каким-то преимуществом в плане моментов. Могли забить два-три мяча. Второй тайм прошел потяжелее, пропустили два гола. Но 2:2 - хорошо, на сборах это и для нас неплохой результат, и для "Шахтера".

Никто не проиграл, можем быть довольны. Футбол был хорошего уровня. Двигаемся вперед и мы, и они. У нас свои задачи, поэтому двигаемся, - сказал Пластун.

"Шахтер" (Донецк) - "Лудогорец" (Разград) - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 Марселиньо (42), 1:1 Зубков (57), 2:1 Феррейра (63), 2:2 Жоао Пауло (70)

"Шахтер" (1-й тайм): Шевченко, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Бутко, Алан Патрик (Фред, 14), Степаненко, Марлос, Тайсон (к), Дентиньо, Бланко Лещук.

"Шахтер" (2-й тайм): Кудрик, Додо, Кривцов (к), Гречишкин, Исмаили, Пихаленок, Фред (Матвиенко, 71), Зубков, Коваленко, Бернард, Феррейра.


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