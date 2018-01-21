Australian Open: Надаль выходит в четвертьфинал

Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Первая ракетка турнира в матче четвертого раунда с большим трудом победил аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Поединок продолжался почти четыре часа.

В четвертьфинале Надаль сыграет с шестым номером посева хорватом Марином Чиличем, который ранее одолел десятую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3).

Ранее, напомним, что датчанка Каролина Возняцки легко вышла в четвертьфинал турнира, чуть более чем за час победив словачку Магдалену Рыбарикову со счетом 6:3, 6:0. Следующей соперницей датчанки будет испанка Карла Суарес-Наварро.


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