НХЛ: Тампа терпит третье поражение, Нэшвилл выходит в лидеры дивизиона

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-21. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Даллас" - 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

"Даллас" разгромил на выезде "Баффало", благодаря дублю и ассисту Маттиаса Янмарка, голу и двум передачам Исы Линделла, а также трем передачам Джона Клиндберга. По шайбе в ворота "Клинков" провели Реми Эли, Джейми Бенн, Радек Факса и Тайлер Питлик.

"Филадельфия" - "Нью-Джерси" - 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Гол и ассист Трэвиса Конечны, а также шайбы Валттери Филппула и Ивана Проворова принесли победу "Филадельфии" над "Нью-Джерси". Голкипер "Флайерс" Михал Нойвирт, отразив 28 бросков, одержал свою 100-ю победу в НХЛ .

"Калгари" - "Виннипег" - 1:2 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

"Виннипег" прервал победную серию "Калгари", которая составила 7 матчей, обыграв соперников в серии буллитов. Победной для "Джетс" стала попытка Брайана Литтла. Голкипер гостей Майк Смит сделал 34 сейва, а также отразил два послематчевых броска соперников.

"Колорадо" - "Рейнджерс" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

"Эвеланш" одержали девятую победу кряду, одолев "Рейнджерс". Самая длинная серия побед в истории команды составляет 12 матчей. Нэйтан Маккиннон, Эрик Джонсон и Микко Рантанен в составе победителей забросили по шайбе и сделали по результативной передаче. Единственная шайба в составе "Рейнджерс" за Павлом Бучневичем.

"Детройт" - "Каролина" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Дубль Элиаса Линдхольма помог "Каролине" одолеть "Детройт". К слову, 23-летний швед заменил травмированного Себастьяна Ахо в первой тройке нападения "Ураганов". Еще одну шайбу в составе победителей провел Джастин Уильямс.

"Оттава" - "Торонто" - 3:4 (0:1, 3:0, 0:3)

Шайбы Зака Хэймана, Остона Мэттьюса, Митчелла Марнера и Коннора Каррика помогли "Торонто" прерывать четырехматчевую серию поражений. Эрик Карлссон, Майк Хоффман и Том Пайатт вывели "Сенаторс" вперед во втором периоде, но от итогового второго поражения кряду и шестого в последних десяти матчах "Оттаву" это не спасло.

"Монреаль" - "Бостон" - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

"Бостон" продлил серию матчей, в которой набирал очки до 16-ти, обыграв в гостях "Монреаль". Голкипер "Брюинз" Туукка Раск отразил 24 броска по воротам, а тройка Давид Пастерняк (дубль и передача) - Брэд Маршан (две передачи) - Патрис Бержерон (одна передача) набрала 6 очков. По шайбе в составе победителей забросили Тори Круг и Райли Нэш.

"Нэшвилл" - "Флорида" - 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Дубль Кевина Фиалы, а также шайбы Ника Бонино и Пи-Кей Суббана помогли "Предаторс" обыграть "Пантерс". Три результативные передачи за Калле Ярнкроком. Пятая победа кряду позволила "Нэшвиллу" выйти на первое место в Центральном дивизионе.

"Сент-Луис" - "Аризона" - 2:5 (0:4, 1:1, 1:0)

"Аризона" одержала 11-ю победу в 48-ми сыгранных матчах, обыграв на выезде "Сент-Луис". Дублем в составе "Койотиз" отметился Кристиан Дворак. По шайбе на счету Зака Риналдо, Брендана Перлини и Кристиана Фишера.

"Сан-Хосе" - "Питтсбург" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

31 сэйв голкипера "Шаркс" Аарона Делла помог "Сан-Хосе" обыграть "Питтсбург". Победной для "Сан-Хосе" стала шайба Тошас Хертля в начале третьего периода. Еще один гол в составе победителей за Тимо Майером.

"Чикаго" - "Айлендерс" - 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)

Пять очков Райана Пулока (1+4) помогли "Айлендерс" крупно обыграть "Блэкхокс". Ранее Пулок никогда не набирал более 2-х очков за матч. В составе победителей дубль на счету Энтони Бовилье, гол и две результативные передачи за Броком Нельсоном.

"Миннесота" - "Тампа" - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Лидер регулярного чемпионата "Тампа" потерпела третье поражение кряду, уступив "Миннесоте", в составе которой первую шайбу в сезоне забросил Зак Паризе, перенесший операцию на спине. Также в составе "Уайлдз" отличились Джаред Сперджен, Нейт Проссер, Маркус Фолиньо и Джейсон Закер. Дубль в составе "Молний" на свой счет записал Брэйден Пойнт.

"Эдмонтон" - "Ванкувер" - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Третью победу кряду одержал "Эдмонтон". Успех "Ойлерз" в поединке с "Ванкувером" принесли дубль Патрика Маруна, шайба и ассист Леона Драйзайтля, гол и две передачи Йесси Пулюярви, а также точный бросок Джуджхара Хайры.