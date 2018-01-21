НБА: 33 очка Криса Пола помогли Рокетс обыграть Уорриорз

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс" на своей площадке одержали победу над "Голден Стэйт Уорриорз".

Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 116:108 (40:28, 25:30, 27:33, 24:17) в пользу "Рокетс". Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Хьюстона" Крис Пол, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов. В составе "Голден Стэйт" 26 очков записал на свой счет Кевин Дюрэнт.

В другой встрече "Портленд Трэйл Блэйзерс" на своем паркете одержал победу над "Даллас Мэверикс" со счетом 117:108 (33:20, 29:25, 29:34, 26:29).

Также напомним, что в следующем матче "Финикс" украинского центрового Алексея Леня на чужой площадке встретится с "Милуоки". Этот матч пройдет во вторник, 23 января.




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