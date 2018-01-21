Исмаили: Лудогорец доставил нам много проблем

Защитник "Шахтера" Исмаили поделился впечатлениями от первой игры на сборе в Белеке.

– Выдалась сложная игра с агрессивной командой. "Лудогорец" доставил нам много проблем, особенно в первом тайме. Хорошо, что получилось забить два мяча, к сожалению, не удержали победный результат. Очень важно противостоять клубам такого уровня. Сейчас проходим тяжелый период: месяц не тренировались, нужно много работать, чтобы вернуть форму. Сегодняшний матч показал, что "Шахтер" может выйти на пик кондиций к возобновлению чемпионата.

"Шахтер" (Донецк) – "Лудогорец" (Разград) – 2:2 (0:1)

Белек, Regnum Sports Center, 50 зрителей

Голы: 0:1 Марселиньо (42), 1:1 Зубков (57), 2:1 Феррейра (63), 2:2 Жоао Пауло (70)