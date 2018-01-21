Australian Open: Возняцки почти не заметила Рыбарикову
Датчанка Каролина Возняцки легко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по тенниску, который проходит в Мельбурне.
В четвертом раунде вторая ракетка турнира Возняцки чуть более чем за час победила словачку Магдалену Рыбарикову со счетом 6:3, 6:0. Следующей соперницей датчанки будет испанка Карла Суарес-Наварро, которая ранее обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 4:6, 6:4, 8:6.
Также напомним, что роSSийская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер третьего раунда турнира. Шарапаова, победительница Australian Open-2008, с почти унизительным счетом 1:6, 3:6 проиграла немке Ангелике Кербер, причем поединок продолжался всего чуть больше часа. В следующем круге Кербер сыграет с пары Си Сувэй (Тайвань).
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