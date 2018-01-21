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Бундеслига: "Кельн" обыграл "Гамбург". Футбол В матче 19-го тура чемпионата Германии "Гамбург" уступил "Кельну" – 0:2. Дубль в составе "козлов" оформил нападающий Симон Теродде. Фото: fc.de Отметим, что в составе клуба из одноименного города отсутствовал защитник Константин Рауш, который не попал в заявку. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в " Динамо ". Данная победа стала для "Кельна" третьей подряд. При этом команда, набравшая 12 очков, не сумела покинуть последнее место в турнирной таблице. "Гамбург" – "Кельн" – 0:2 (0:1) Голы: Теродде, 27 (0:1). Теродде, 67 (0:2). "Гамбург": Поллерсбек, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Дуглас Сантос, Хант, Холтби (Ито, 77), Костич, Юнг, Яничич (Вуд, 66), Хан. "Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Мере, Клеменс (Клюнтер, 78), Хегер, Йоич (Писарро, 88), Озджан, Теродде, Осако (Леманн, 64). Предупреждения: Пападопулос, 5. Юнг, 31. Яничич, 37. Серенсен, 60. Хектор, 62. Мере, 69. Судья: Винкманн. 20 января. Гамбург. Стадион "Volksparkstadion". Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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