Новостей.COM ⇒
2018-01-21
Бундеслига: "Кельн" обыграл "Гамбург". Футбол
В матче 19-го тура чемпионата Германии "Гамбург" уступил "Кельну" – 0:2. Дубль в составе "козлов" оформил нападающий Симон Теродде.
Фото: fc.de
Отметим, что в составе клуба из одноименного города отсутствовал защитник Константин Рауш, который не попал в заявку. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Динамо".
Данная победа стала для "Кельна" третьей подряд. При этом команда, набравшая 12 очков, не сумела покинуть последнее место в турнирной таблице.
"Гамбург" – "Кельн" – 0:2 (0:1)
Голы: Теродде, 27 (0:1). Теродде, 67 (0:2).
"Гамбург": Поллерсбек, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Дуглас Сантос, Хант, Холтби (Ито, 77), Костич, Юнг, Яничич (Вуд, 66), Хан.
"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Мере, Клеменс (Клюнтер, 78), Хегер, Йоич (Писарро, 88), Озджан, Теродде, Осако (Леманн, 64).
Предупреждения: Пападопулос, 5. Юнг, 31. Яничич, 37. Серенсен, 60. Хектор, 62. Мере, 69.
Судья: Винкманн.
20 января. Гамбург. Стадион "Volksparkstadion".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« "Сталь" пригласила двух бразильцев
21.01.2018 09:53
21.01.2018 09:53
Australian Open: Возняцки почти не заметила Рыбарикову »»
21.01.2018 09:54
21.01.2018 09:54
←+Ctrl+→