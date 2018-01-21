Карабюкспор снова проиграл, Фенербахче был сильнее Гезтепе

В чемпионате Турции сыграли три матча 18-го тура Суперлиги. "Карабюкспор" украинцев Александра Рыбки и Андрея Близниченко на своем поле снова проиграл. На этот раз "Генчленбирлиги". Оба мяча гости провели уже во второй половине встречи. Рыбка и Близниченко, при этом, отыграли весь матч.

А вот "Фенербахче" продолжает борьбу за первое место и временно обошел "Башакшехир". Матч с "Гезтепе" получился для "канареек" непростым, хоть они и открыли счет уже на 15-й минуте, благодаря голу Фернандао. Во втором тайме гости отыгрались и счет сохранялся ничейным до самой концовки встречи, пока судьбу матча не решил автогол, которому хозяева несказанно обрадовались. Теперь "Фенербахче" с 36 очками возглавляет турнирную таблицу. При этом, подопечные Айкута Коджамана не проигрывают уже 9 матчей кряду.

2017-18, Чемпионат Турции

Игровой день : 2018-01-20

"Карабюкспор" - "Генчлербирлиги" 0:2 (0:0)



"Османлыспор" - "Малатьяспор" 0:0 (0:0)



"Фенербахче" - "Гёзтепе" 2:1 (1:0)

