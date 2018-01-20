Днепр победил Будивельник, отыграв 14 очков отставания

В центральном матче игрового дня встречались два лидера нынешнего чемпионата - действующий чемпион Украины "Будивельник" и обладатель Кубка страны - "Днепр".

Дебют встречи полностью остался за киевлянами - они уверенно проводили свои атаки, выглядели мобильнее и показывали более высокую реализацию. Хорошо работали под чужим щитом Отверченко и Дугат, в то время, как у "Днепра" традиционно выделялся лишь капитан Стас Тимофеенко. Хозяева завершили первую четверть при 10-очковом преимуществе, а по итогам второго игрового отрезка сумели увеличить свой отрыв - 44:30 после первой половины.

"Днепр" в третьей четверти совершил невозможное - за пять минут подопечные Журавлева выдали рывок 19:2 и сами оказались в роли лидера. Однако "Будивельник" сумел придти в себя и выровнять игру. Сирена, подбивающая итог третьей четверти, зафиксировала табло при равных цифрах - 58:58.

В конце концов, в этом матче все решалось на последних секундах. После двух точных штрафных Отверченко "Будивельник" вернул себе одно очко преимущества перед началом последней минуты, однако игру снова взял на себя Тимофеенко. Форвард "Днепра", который завершил матч с 35 набранными баллами, очень вовремя принес своей команде 2 очка. Киевляне имели шанс и вырвать победу, и перевести игру в овертайм, но все броски подопечных Коваля в решающие моменты оказались неточными. "Днепр" забил серию штрафных и в итоге одержал волевую победу со счетом 81:74, в третий раз в сезоне обыграв "Будивельник".

Будивельник - Днепр 81:74 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23)

Будивельник: Дугат (23 + 8 подборов + 4 блок-шота + 3 передачи), Отверченко (20 + 4 передачи), Анисимов (11), Крутоус (8), Мисяць (4) - старт, Дроздов (5 + 5 подборов + 3 передачи), Сандул (3 + 7 подборов).

Днепр: Тимофеенко (35 + 11 подборов + 2 передачи + 2 перехвата - 3 потери), Глебов (13 + 5 подборов + 4 передачи - 3 потери), Мишула (12), Вильховецький (3 + 7 передач + 5 подборов + 2 блок-шота), Ревзин (2) - старт , Шундель (10 + 4 передачи), Сизов (4), Шевченко (2 + 5 подборов).