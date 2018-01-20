Днепр победил Будивельник, отыграв 14 очков отставания

В центральном матче игрового дня встречались два лидера нынешнего чемпионата - действующий чемпион Украины "Будивельник" и обладатель Кубка страны - "Днепр".

Дебют встречи полностью остался за киевлянами - они уверенно проводили свои атаки, выглядели мобильнее и показывали более высокую реализацию. Хорошо работали под чужим щитом Отверченко и Дугат, в то время, как у "Днепра" традиционно выделялся лишь капитан Стас Тимофеенко. Хозяева завершили первую четверть при 10-очковом преимуществе, а по итогам второго игрового отрезка сумели увеличить свой отрыв - 44:30 после первой половины.

"Днепр" в третьей четверти совершил невозможное - за пять минут подопечные Журавлева выдали рывок 19:2 и сами оказались в роли лидера. Однако "Будивельник" сумел придти в себя и выровнять игру. Сирена, подбивающая итог третьей четверти, зафиксировала табло при равных цифрах - 58:58.

В конце концов, в этом матче все решалось на последних секундах. После двух точных штрафных Отверченко "Будивельник" вернул себе одно очко преимущества перед началом последней минуты, однако игру снова взял на себя Тимофеенко. Форвард "Днепра", который завершил матч с 35 набранными баллами, очень вовремя принес своей команде 2 очка. Киевляне имели шанс и вырвать победу, и перевести игру в овертайм, но все броски подопечных Коваля в решающие моменты оказались неточными. "Днепр" забил серию штрафных и в итоге одержал волевую победу со счетом 81:74, в третий раз в сезоне обыграв "Будивельник".

Будивельник - Днепр 81:74 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23)

Будивельник: Дугат (23 + 8 подборов + 4 блок-шота + 3 передачи), Отверченко (20 + 4 передачи), Анисимов (11), Крутоус (8), Мисяць (4) - старт, Дроздов (5 + 5 подборов + 3 передачи), Сандул (3 + 7 подборов).

Днепр: Тимофеенко (35 + 11 подборов + 2 передачи + 2 перехвата - 3 потери), Глебов (13 + 5 подборов + 4 передачи - 3 потери), Мишула (12), Вильховецький (3 + 7 передач + 5 подборов + 2 блок-шота), Ревзин (2) - старт , Шундель (10 + 4 передачи), Сизов (4), Шевченко (2 + 5 подборов).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
УХЛ: матч между Волками и Кременчуком перенесенУХЛ: матч между Волками и Кременчуком перенесен
Месси побил рекорд Герда МюллераМесси побил рекорд Герда Мюллера
НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрыватьНХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать
Блок рекламы


Похожие новости
Политехник сенсационно победил в ЧеркассахПолитехник сенсационно победил в Черкассах
Кубок Испании: Реал резервным составом победил Леганес на последней минутеКубок Испании: Реал резервным составом победил Леганес на последней минуте
Будивельник впервые победил дома в 2018 годуБудивельник впервые победил дома в 2018 году
НБА: девять очков Леня не спасли Финикс от пораженияНБА: девять очков Леня не спасли Финикс от поражения
Бондаренко победила Голубич и сыграет с ПавлюченковойБондаренко победила Голубич и сыграет с Павлюченковой
Альба: Отставай мы от Реала на 19 очков - в Барселоне нас бы убилиАльба: Отставай мы от Реала на 19 очков - в Барселоне нас бы убили
Днепр продлил победную серию в СуперлигеДнепр продлил победную серию в Суперлиге
Ульрайх: приятно начать с трех очковУльрайх: приятно начать с трех очков
Будивельник всемером одолел Запорожье-ZOGБудивельник всемером одолел Запорожье-ZOG
Кербер победила Винус Уильямс на турнире в СиднееКербер победила Винус Уильямс на турнире в Сиднее
Последние новости
Подгружаем последние новости