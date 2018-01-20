Американец Коулман побил 20-летний рекорд в спринте на 60 метров

Американский спринтер Кристиан Коулман установил новый мировой рекорд в беге на 60 метров в зале на турнире по легкой атлетике "Клемсон" в Южной Каролине.

Коулман выиграл с результатом 6,37 секунды, таким образом, превзойдя на две сотые прежнее достижение 6,39 секунды своего соотечественника Мориса Грина, установленное в 1998 году.

21-летний легкоатлет является двукратным серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в 2017 году. Прошлым летом Коулман на стометровке занял второе место после Джастина Гатлина и опередил Усэйна Болта.

После достижения Коулман сдал образцы на допинг-тест и заполнил необходимые документы, и теперь ожидает, когда ИААФ официально ратифицирует новый рекорд.


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