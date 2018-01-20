Политехник сенсационно победил в Черкассах

В регулярном чемпионате Суперлиги произошла очередная сенсация. Харьковский "Политехник", после домашней победы над БИПА-Одессой, оформил позитивный результат и в Черкассах.

Начало встречи осталось за хозяевами, обладавшими более широкой скамейкой запасных. Подопечным Михельсона удалось сразу же наладить реализацию бросков и заставлять соперника часто ошибаться и терять мяч. Первая четверть осталась за "Мавпами", но хозяева, очевидно, рано списали соперника, который стремительно вернулся в игру во второй десятиминутке. Подопечные Арабаджи показали яркую и агрессивную игру в атаке при активном участии Йовановича. Все эти факторы позволили соперникам уйти на большой перерыв при счете 39:39.

В третьей четверти скорость игры и результативность упали. Команда играли в большинстве в позиционный баскетбол, при этом у хозяев совсем не шли броски из-за дуги. В итоге после 10-минутных качелей "Политехник" вышел в лидеры, получив 2 символичных очка преимущества перед заключительной десятиминуткой.

"Мавпы" проспали практически всю вторую половину, проснувшись лишь в концовке, когда "Политехник" сумел сделать мощный рывок. Благодаря двум дальним попаданием Йовановича и точному трехочковому Барнса преимущество гостей составляло на 11 баллов меньше, чем за 3 минуты до финальной сирены. "Мавпы" сумели сделать рывок 6:0, однако догнать харьковчан не успели. Гости поймали кураж в концовке сумели удержать преимущество на последних секундах матча, получив сенсационную победу.

После победы над лидером чемпионата "Днепром", "Черкасские Обезьяны" проиграли на домашнем паркете предпоследний команде турнира. Харьковчане выиграли второй матч за две недели, прервав пятиматчевую победную серию Черкасс.

Черкасские Мавпы - Политехник 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)

Черкасские Мавпы: Кольченко (27 - 4 потери), Конев (15 + 5 подборов + 4 передачи), Джурич (12 + 10 подборов), Бояркин (9), Липовцев (5) - старт, Кобец (9), Ткаченко (2), Дэвис (1).

Политехник: Йованович (34), Барнс (17 + 7 подборов + 3 передачи - 4 потери), Рочняк (10 + 13 подборов), Тарасенко (2), Колотилов (2) - старт, Вуйович (11 + 10 подборов), Козлов (9 - 4 потери).