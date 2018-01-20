Сеуканд: При такой поддержке мне тоже хочется выйти на лед

Главный тренер МХК “Динамо” Александр Сеуканд прокомментировал победу над броварскими “Волками” в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

- Хотел бы пользуясь случаем, поблагодарить болельщиков, которые независимо от результата, так поддерживают команду. Даже мне старому иногда хочется выйти на лед. И я призываю ребят при такой поддержке, грех болельщиков не порадовать. Пусть не результатом, пусть игрой, самоотдачей. Вот это вот самое главное.

Об игре можно сказать, что опять все бросились догонять Чердака. Повторюсь, команды равные и недонастрой приносит отрицательный результат. Поэтому, ничего нового я не скажу, - сказал Секуанд.

Напомним, "Динамо" в 31-м туре Украинской хоккейной лиги одержало победу над "Волками". В турнирной таблице чемпионата харьковчане занимают четвертое место, имея в активе 35 очков.


Terrikon со ссылкой на МХК "Динамо"


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