Как Дарья Домрачева проявила биатлонный fair play

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, занявшая третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, остановилась в финишном створе после того, как нечаянно наступила на палку Доротее Вирер, и дала итальянке возможность финишировать впереди себя.

Напомним, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования. Украину в этом соревновательном этапе представляли только две спортсменки - Вита Семеренко и Ирина Варвинец.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап

Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия) 29:45.0 (1) 2. Доротея Вирер (Италия) +17.3 (2) 3. Дарья Домрачева (Беларусь) +20.2 (2) 17. Вита Семеренко (Украина) +2:03.5 (2) 34. Ирина Варвинец (Украина) +3:42.5 (2)




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Аспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. ФутболАспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. Футбол
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Кубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 годаКубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 года
Блок рекламы


Похожие новости
Гонку преследования на чемпионате Украины-2017 по биатлону выиграли Дарья Блашко и Виталий ТрушГонку преследования на чемпионате Украины-2017 по биатлону выиграли Дарья Блашко и Виталий Труш
Биатлонный сезон начнется без КоукаловойБиатлонный сезон начнется без Коукаловой
УЕФА ужесточит правила финансового fair playУЕФА ужесточит правила финансового fair play
Бартомеу: Нельзя приобрести Неймара, не нарушив финансовый fair play. ФутболБартомеу: Нельзя приобрести Неймара, не нарушив финансовый fair play. Футбол
В ЮАР игрок случайно забил с центра поля, соблюдая fair play (ВИДЕО)  В ЮАР игрок случайно забил с центра поля, соблюдая fair play (ВИДЕО)  
Дарья ДОМРАЧЕВА: "Я была очень зла после ошибок в спринте" (ВИДЕО)  Дарья ДОМРАЧЕВА: "Я была очень зла после ошибок в спринте" (ВИДЕО)  
Домрачева возвращается в биатлон через 97 дней после родовДомрачева возвращается в биатлон через 97 дней после родов
Воронин: В Манчестер Сити Зинченко будет играть в PlayStation. ФутболВоронин: В Манчестер Сити Зинченко будет играть в PlayStation. Футбол
Модель Playboy избила защитника “Ромы”Модель Playboy избила защитника “Ромы”
Украинские футболисты получили награду Fair Play на чемпионате мира U-20Украинские футболисты получили награду Fair Play на чемпионате мира U-20
Последние новости
Подгружаем последние новости