Как Дарья Домрачева проявила биатлонный fair play

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, занявшая третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, остановилась в финишном створе после того, как нечаянно наступила на палку Доротее Вирер, и дала итальянке возможность финишировать впереди себя.

Напомним, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования. Украину в этом соревновательном этапе представляли только две спортсменки - Вита Семеренко и Ирина Варвинец.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап

Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия) 29:45.0 (1) 2. Доротея Вирер (Италия) +17.3 (2) 3. Дарья Домрачева (Беларусь) +20.2 (2) 17. Вита Семеренко (Украина) +2:03.5 (2) 34. Ирина Варвинец (Украина) +3:42.5 (2)