Дальмайер выиграла гонку преследования в Антхольце

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования, которая состоялась в рамках шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Украину в этом соревновательном этапе представляли только две спортсменки - Вита Семеренко и Ирина Варвинец.

Успешнее всех гонку начала норвежка Тириль Экхофф, показывавшая лучшее время на первой контрольной отметке. Дальмайер на этом дистанционном отрезке была второй, а Домрачева замыкала тройку. Белоруска вышла в лидеры после первой стрельбы, опережая Экхофф чуть меньше, чем на секунду.

На второй огневой рубеж Домрачева пришла с лучшим результатом. Экхофф также была второй, но уже проигрывала 3.7 секунды. Француженка Бесконд замыкала тройку, обогнав Дальмайер. Впрочем, немка отлично отстрелялась и уезжала с рубежа уже будучи первой. Бесконд пустилась в погоню, а Домрачева замыкала тройку лидеров. Вита Семеренко была 20-й, а Ирина Варвинец - 45-й.

После третьей стрельбы в лидеры вновь вырывалась Тириль Экхофф. Ее соперничество с Домрачевой за первое место продолжалось - Дарья проигрывала чуть более секунды. Чуть более трех уступала Лаура Дальмайер. У этого трио был приличный отрыв от ближайших преследователей - Доротея Вирер проигрывала только Дальмайер 17.4 секунд.

Окончательная ясность наступила уже на заключительном огневом рубеже. Дальмайер прошла это испытание без осечек и получила преимущество над ближайшим преследователем аж в 19 секунд. Домрачева и Вирер повели борьбу за второе место. В итоге, итальянка опередила белоруску на три секунды.

Вита Семеренко финишировала с 17-м результатом, Ирина Варвинец - с 34-м.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап

Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия) 29:45.0 (1) 2. Доротея Вирер (Италия) +17.3 (2) 3. Дарья Домрачева (Беларусь) +20.2 (2) 17. Вита Семеренко (Украина) +2:03.5 (2) 34. Ирина Варвинец (Украина) +3:42.5 (2)